14:55

Moitos seguro que cambiaron os plans pra este nadal. Agueles ós que lles sorriu a sorte e ós que lles tocou o gordo da lotería. Cada décimo premiado son 400 mil euros que dan para algún extra. En Galicia despacháronse 900 décimos. Hoxe xa empezarán a facer plans.

Un venres no que non haberá folga das dependents de Inditex: o grupo atendenu boa parte das súas demandas, aínda que as traballadors lamentan que empresa non se quixera reunir nunca con elas.

Deportes.

Só o Celta e o Pontevedra estrá hoxe no sorteo da seguinte eliminatoria de Copa. O Arenteiro perdeu co Atlético de Madrid despois de adiantarse no marcador.



O tempo.

O paso dunha fronte moi activa vai deixar chuvias intensas na provincia da Coruña, sobre todo a partir do mediodía.