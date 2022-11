14:56

No xuizo do Alvia onte chaomu a atención o reproche da presidente do Tribunal a un dos maquinistas tra-las queixas polo perigo da curva da Grandeira.

Na Coruña escoitmos ó pai de Diana Quer que dixo que se a xustiza actuase antes contra o Chicle pola presunta violación da cuñada, a súa filla estaría viva.

E despertamos coa noticia de que un segundo restaurante galego suma dúas estrelas Michelín, o de Pepe Vieira. Estrean galardón O Pazo, en Padrón e Ceibe, en Ourense.

O tempo:

Situación de transición á espera dun novo empeoramento para o noite xoves.