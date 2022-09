14:53

A Xunta é partidaria de baixar impostos, pero segundo Alfonso Rueda, non é o momento e non actuará por presións... En todo caso será o martes cando presente no parlamento as liñas xerais dos orzamentos cando saibamos os plans fiscais do executivo. Sobre esa comparecencia.... a oposicion sinala que se lles furta o debate ó non facilitarlles información previa.

E sobre as rebaixas de impostos... o secretario xeral de Comisions Obreiras sinalou que é unha medida populista