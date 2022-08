14:55

Volveron os incendios forestais e o fixeron ameazando as casas no barrio da Moureira en Moaña. Os veciños foron os primeiros en poñerse a loitar contra as lapas. Tamén en Ponteareas declarouse a alerta 2.

Mentras hoxe o goberno aproba en Consello de Ministros axudas para os concellos afectados por grandes incendios forestais, é dicir os e maís de 500 hectáreas.

E a seca que se extende ao río Tambre onde se declara pre alerta.

No tempo, a previsión apunta que se manterá a calor que estará por riba dos 30 graos no sur e interior da comunidade.