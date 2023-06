14:53

O Goberno reconstruirá ó mesmo tempo os viaductos, nas dúas direccións, en Peddrafita. Así conta reducir o prazo para a execución e os transportistas agardan que só teñan que desviarse un inverno máis pola nacional sexta. O ministerio de transportes asegura que ata agora non contou cos informes favorables.

Na provincia de Pontevedra, tra-la folga de onte dos traballadores do metal, con incidentes entorno ó recinto feiral, hoxe os que paran son os do sector da alimentación. En Lugo, a folga foi desconvocada.

As estradas deixannos un accidente mortal. Un motorista faleceu no concello pontevedrés de Crecente.

O tempo. Hoxe continuaremos na influencia das altas presións. As temperaturas ascenderán e na metade sur xa rebasarán os 30 graos.