14:55

A central térmica das Pontes volve a estar parada. Endesa aínda non ten permiso para desconecta-la da rede pero mantén que xa non podería rendabilizar as melloras técnicas que precisa acometer.

sobre o corte da A-6.... mentres se decide que tipo de obras se van realizar, BNG e Unidas Podemos piden que se faga unha auditoría... temen que as constructoras aforraran nos materiais.

E pendentes do sector do transporte... a asociación maioritaria en Galicia non é partidaria de convocar un novo paro pero pide que a bonificación do gasoil se aumente ata os 40 céntimos.



O tempo.

Non hai cambios... nubes e chuvascos, máis probables pola tarde no leste, pero pola noite parece que a chuvia vai respetar as lumieiras de San Xoan.