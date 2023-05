02:29:00

A unha semana do xuizo por un presunto delito contra a seguridade vial coñecemos que outro radar captou o coche de Manuel Baltar a 173 quilómetros por hora en Allariz.... E polo tempo que tardou entre os dous puntos dedúcese que a velocidade media foi superior á máxima permitida. Así que a oposición sinala que nada de despiste como di o presidente do PP ourensán e pídelle de novo a dimisión.

Baltar volverá a coincidir hoxe en dous actos de campaña co presidente do PP galego, Alfonso Rueda, en Xinzo e Toén.

Deportes. O Celta buscará hoxe ante o Girona tres puntos que certifiquen a súa permanencia en primeira división

O tempo. Sen cambios, con risco de treboadas á tarde no interior.