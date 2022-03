14:56

A folga do transporte entra on seu décimo día e non se lle ve unha saída porque a plataforma convocante rexita a proposta de axudas do Goberno e reclama unha negociación directa. Cada dia que pasa o impacto do paro xeneralizase moitas empresas xa se viron obrigadas a parar... e, os que non poden face-lo, como os gandeiros, non deixan de acumular perdas. O sector pesqueiro está á espera dos resultados da reunión que ten pola tarde co ministro de pesca... pero aínda que resolva as súas demandas, enfróntase ó bloqueo dos portos.

O tempo. Vai ir pasando esta fase de inestabilidde e as temperaturas hoxe van rondar os 20 graos.