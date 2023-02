14:55

Sorpresa na Coruña pola detención de catro membros do sindicato maioritario no servizo de limpeza viaria e recollida de lixo na cidade. Segundo o pouco que trascendeu investígase a comisión de delictos vinculados con estafase e branqueamento de capitais.

Outra investigación aberta ten que ver coa aparición de dúas potentes planeadoras no entorno de Corrubedo. A dúbida e se participaron ou non nunha descarga de droga. Iso é o que agor se trata de dilucidar.

O tempo. Volveu a neve a cotas baixas, van continuar os chuvascos e as temperaturas baixas.