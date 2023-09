14:57

Nove meses despois do accidente dun autobús en Cerdedo, que acabou no río Lérez, a Garda civil conclúe que a causa foi o exceso de velocidade.. O informe co que o delegado do goberno responde ós alcaldes atribúen os accidentes nesta estrada ó mal estado da calzada.

Aumenta a preocupación polo futuro daquelas empresas que ocupan terreos que pertence a comunidades de montes que queren facer valer os seus dereitos. E, Santiago conclúe hoxe o cumio europeo sobre o futuro do emprego e o diálogo social.

O tempo.

A partir de hoxe Galicia irá quedando progresivamente baixo influencia anticiclónica.