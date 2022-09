14:59

A presentación dun recurso contra a veda establecida pola Comisión europea en 87 áreas mariñas no atlántico non será inmediata, aínda que a medida entra en vigor dentro de pouco máis de dúas semanas. O Goberno explicoulle ó sector a dificultade que presenta esta acción xurídica.

E damoslles conta dunha nova acción do Estado no Pazo de Meirás: amplía a demanda para evitar que os Franco se leven os bens que non foron incluídos na primeira reclamación