14:52

A seca é un asunto de gravidade para a Xunta. Así o dixo a Conselleira de Infraestructuras no micrófonos de Radio Nacional. Éthel Vázquez avanza que as restricións van ser necesarias porque non se agardan chuvias importates a curto prazo. Mentras, os concellos afectados pola nova prealerta por seca nos ríos Tambre e Grande anuncian que esta semana adoptarán medidas para facer un consumo máis responsable da auga.

E a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo vai estudar hoxe mobilizacións en protesta pola falta de medios e facultativos no Punto de Atención Continuada e no Centro de Saúde de Baltar. Esta tarde hai convocada unha xuntanza con partidos políticos, sindicatos e organizacións sociais.

No tempo, a previsión apunta que se manterá a calor con algo de nubes nalgúns momentos do día.