14:47

Baixan a catro os incendios activos en Galicia tra-la estabilización do Rabal e Oimbra A consellaría de Medio rural

non variou a superfiecie afectada polo lume dende onte o mediodía.

Os tres máis grandes son o de Valdeorras con 10.500 hectáreas, o do

Courel con 10 mil e o de Vilariño de Conso con 5.200.

Continúa a situación de perigo para o lume co tempo seco. Moitos

veciños volveron ás súas casas pero agora atópanse sen moitos

servizos.. incluso sen auga…. e é que a seca vai a máis. Tal é así que

Ence tivo que parar a producción fixoo, a instancias da Xunta, cando o

río Lérez xa estaba moi pordebaixo do caudal mínimos esixible.