14:56

No xuizo do Alvia, de momento só o fiscal exculpa ó exdirector de seguridade de Adif e centra a causa do descarrilamento na conversa que mantiveron o maquinista e o interventor. Os avogados das asociacións de víctimas cuestionan a mudanza de criterio da fiscalía e culpan tanto ó maquinista como ó alto cargo de Adif.

Este xoves, nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, hai previstas manifestacións en Vigo, Pontevedra e Vilagarcía, e os sindicatos xa convocaron outros tres días de folga ante a falta de acordo sobre o convenio coa patronal.

O tempo: Desde hoxe quedamos baixo influencia anticiclónica e van inr subindo as temperaturas.