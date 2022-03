14:59

Noveno día de folga... o acordo do goberno con parte da partronal non permite poñer fin ó paro. E máis, algunhas asociacións que se mantiñan á marxe súmanse agora as mobilizacións.

Onte os camións marcharon sobre as cidades e provocaron atascos de tráfico. A presión sobre o sector primario rebaixouse. Así a recollida de leite case é normal e mesmo se recuperou a actividade nalgunha lonxas.

Este marte contámoslles tamén que a xustiza decretou o ingreso en prisión do veciño de Barro acusado de provocar un accidente de tráfico no que morreu unha moza de 29 anos.

O tempo. volven as chuvias, empezarán na metade sur, pero as temperaturas varían pouco.