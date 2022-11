14:56

Cita hoxe no Parlamento co debate de totalidade do proxecto de orzamentos e a lei de acompañamento. Pleno ó que o grupo socialista chega cun dos deputados expedientdo pola dirección.

E novas protestas pola falta de médicos en atención primaria. Este domingo centráronse na falta de pediatras.

As estradas deixanno un conductor morto no concello coruñés de Carballo e outro detido tras circular en sentido contrario pola AP-9 á altura de Redondela. Deu positivo en alcol e drogas.

Deportes. O Lugo perde 4-0 en Andorra e segue en postos de descenso