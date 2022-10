15:00

O sector pesqueiro saiu decepcionado da reunión que mantivo co comisario europeo de pesca. Nin se retira a orde que veta a pesca de fondo en case un cento de áreas mariñas nin hai suspensión cautelar.

Cando abra o día retomaranse os labores de busca do piloto dunha avioneta contraincencios que permanece desaparecido desde o mércores cando partido de Galicia. A neboa dificultou

onte os traballos.

Porque seguen os efectos da borrasca....Este xoves o 112 rexistrou un cento de incidencias relacionadas coa caída de árbores, pólas e outros obstáculos. A caída duns postes sobre a vía obrigou a parar e retroceder a un tren de pasaxeiros que saira de Ferrol con destino a Madrid. Tivo que retroceder ata a estación máis proximas a do Burgo, en Culleredo. Non houbo que lametar danos personais.