14:54

Mobilizacións no sector naval polas condicións de traballo nas auxiliares. Hoxe hai convocado un paro na ría de Vigo tra-la morte dun traballador e en Ferrol.. tamén protestas polo empioramento das condicions laborais nestas empresas.

Van a máis as queixas pola falta de prazas nos servizos de transporte en Galicia.. no caso do tren críticas tamén os retrasos.

A dous días do comezo do outono o tempo xa se parece o da estación que vai entrar. Destaca o vento e a chuvia...

Despois do paso da fronte, quedamos nunha zona de chuvascos.