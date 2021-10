14:57

Nieves Cabo será outra vez a imaxe das vacinas nos centros da terceira idade.

O 27 de decembro foi a primeira en recibir primeira dose, agora Sanidade empeza por ela a aplicación da terceira. Será na residencia Porta do Camiño a partir das dez da mañá.

Os casos activos de coronavirus seguen baixando e xa están en 2 mil...

As malas noticias chega, unha vez máis do sector industrial... agora anunciase o peche de Vestas, fábrica de compoñentes eólicos de Viveiro, para final de ano, mentres os traballadores de Alcoa decidirán mañá que retoman as mobilizacións antes a falta de avances para a venda da fábrica de aluminio.

Deportes. o Celta buscará hoxe fronte ó Levante en Valencia o primeiro triunfo.

O tempo. No último día de verán, volve a dominar o anticiclón pero temperaturas baixas pola noite.