14:43

Moitas voces críticas co acordo do SERGAS cun sindicato de médicos que permitiu desconvocar a folga que se alongou 11 días. Entrelas as dos sindicatos que forman parte da mesa sectorial de sanidade...Hoxe coñeceremos o resultado da reunión celebrada este xoves e que se alongo todo o día.

A Xunta aprobou anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais e coñecemos datos sobre agricultura ecolóxica. Galicia está moi lonxe de cumprir cos obxectivos da Unión Europea