14:57

Nada cambia. Segue o bloqueo dos transportistas e hoxe súmase o sector pesqueiro... polos prezos do combustible, pero agora tamén porque non poden sacar o peixe dos portos. Impacto tamén no sector gandeiro... este luns nova concentración angte a Delegación do goberno.

E, desde hoxe os estudantes xa non teñen que levar máscara nos espazos ó aire libre dos centros educativos. Así se acordou Sanidade tra-la alta taxa de vacinación entre os máis novos, que supera o 73 pora cento.

O tempo. pola noite volven as chuvias, pero as temperaturas son suaves.