15:01

O desenvolvemento do sector eólico será obxecto de debate esta mañá no Parlamento. Primeiro a Cámara debe produnciarse sobre a cración dunha comisión que investigue o proceso de tramitación que o BNG considera pouco transparente. Tamén está prevista a comparecencia do conselleiro Francisco Conde.

O nome propio de hoxe é o de Francisco Pillado.... faleceu este luns víctima do Amianto. Ata o último día mantivo a loita xudicial contra Navantia pola exposición de centos de traballadores a este mineral canceríxeno.

O tempo.

Hoxe predominará a inestabilidade atmosférica, polo que agardamos unha xornada de ceos nubrados con chuvascos máis probables na segunda metade do día.