14:58

A Xunta e o Gobeno cúlpanse mutuamente de que non se incremente as prazas para formar novos médicos especialistas, mentres seguen as críticas pola crise na atención sanitaria nalgunhas áreas sanitarias. En Pontevedra, o pleno, co apoio do PP, pediu por unanimidade medidas urxentes.

O temporal deixou algo máis de 300 incidencias a causa da chuvia e o vento, pro que non houbo que lametar danos persoais. Chegouse a rexistrar un refacho máximo de vento de 140 quilómetros por hora na Mariña e no municipio coruñes de Santa Comba recolleronse 160 litros de chuvia por metro cadrado