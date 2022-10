14:55

O proxecto de orzamentos de Galicia inician hoxe o su trámite parlamentario. O presidente da Xunta, ante as críticas da oposición, púxoos como exemplo, do interés por resolver a crise na atención primaria.

Co inicio do día reanudarase a busca dunha avioneta contraincendios á que onte se lle perdeu a pista cando se dirixía desde a base de Sober a Córdoba.

Deportes. Terceira derrota consecutiva do Celta..caeu en Valladolid por 4-1.

O tempo.

Agárdanos outra xornada con chuvias puntualmente moi intensas e acompañadas de aparato eléctrico. Refachos de vento localmente superiores aos 70-80 km/h. O aviso amarelo abarca toda Galicia