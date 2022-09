15:03

A central das Pontes vai ter disponibles dous dos catro grupos productivos, aínda que agora está inactiava. O ministerio autoriza a Endesa a pechar os grupos non que xa non fixeran investimentos.. os outros dous poden seguir producindo... depederá da evolución do sistema eléctrico.

E, o sector pesqueiro analizará hoxe coa Xunta a situción na que quedará cando a partir do 9 de outubre teñan prohibido traballar en 87 zonas marítimas. Os armadores consideran que a vía xudicial sería moi lenta.

Nas estradas, accidente mortal na Gudiña. Un home de 56 anos faleceu o impactar coa moto contra un todoterreo. O falecido era veciño de Barcelona