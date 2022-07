14:59

Sete incendios aínda seguen fora de control e tres aínda son unha ameaza para as casas, o de Valdeorras e os dous do Courel. 85 vivendas xa se viron afectadas polo lume e aínda hai máis dun milleiro de persoas desprazadas. Esta mañá o concello do Barco celebrará un pleno para pedir a declaración de zona catastrófica.

En menos dunha semana o lume xa arrasou en Galicia 20 mil hectáreas, o dobre o obxectivo que a consellaría de Medio Rural se marcara para todo o ano.

Onte visitou Valdeorras o presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Estivo acompañado polo presidente da Xunta. Por certo, xa ten data reunión entre os dous na Moncloa será o día 28.

As temperaturas volve subir....e desaparece o risco de chuvias.

Vexamos primeiro agora como empeza a semana en conexión coas nosas emisoras