Galicia Informativos Informativo Galicia 7:45 - 20/06/22 14:48 O AVE que une Galicia con Madrid circula de novo. Estivo 24 horas inoperativo polo incendio na Serra da Culebra en Zamora. Pero, o lume non causou danos na infraestructura e tras unha revisión os técnicos de Adif autorizaron a súa posta en servizo, aínda que cunha limitación temporal de velocidade na zona.

O que vai tardar en restablecerse é a circulación de coches pola A-6 en Pedrafita. De momento non hai nin datas para a realización das obras necesarias pra volver a poñer en servizo a autovía.

E, esta fin de semana sorprendeunos a detención de tres veciños de Mazaricos pola morte dun veciño o pasado mes de novembro Más opciones

