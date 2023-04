14:59

Nove días tardou a consellaría de Sanidade en sentar co sindicato convocante da folga de médicos e na primeira xuntanza desde o inicio dos paros ambas partes pactaron unha serie de medidas que permitiron a volta á normlidade. Pero mentres os cidadáns víronse afectados pola suspensión de 1.700 operacións e 32 mil consultas.

Nas últimas horas fomos coñecendo detalles da actuación do policía ferrolá que acabou morto en Burgos nun tiroteo con axentes do corpo e da Garda civil.

Aínda que aparentemente en Galicia non hai problemas, de momento, coa seca, Arco Iris sinala que hai índices preocupantes