14:59

Falar en galego no congreso xa é posible desde hoxe. José Ramón Gómez Besteiro será o encargado de defender a modificación do regulamento en nome dos socialistas. O nacionalista Néstor Rego xa adiantou que o usará en tóda-las intervencións. Máis complicado será o uso do galego, euskera e catalán nas institucións europeas.

Coa ollada posta nas eleccións autonómicas, a Xunta anuncia unha axuda para os menores que practiquen deporte federado, sen límite de renda.

A expansión do eucalipto é unha evidencia. Agora o consello da cultura ponlle cifras, alerta da destrucción da diversidade e pide medidas de ordenación.

E Vigo verá hoxe como aumenta de xeito considerable a súa poboación. Será complicado moverse polas zonas máis turísticas da cidade. A partir desta hora comeza a arribar 5 cruceiros con 15 mil persoas entre pasaxeiros e tripulación