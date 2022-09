14:58

O concello de Sada responde ó novo intento dos Franco pra retirar bens do Pazo de Meirás que din lles pertencen. O acalde quere que se dicten medidas cautelares para evita-lo e pídelle ó Goberno que actúe.

E hoxe vannos contar detalles da operación da Garda civil contra o roubo de bens de arte sacra.... Dous dos detidos xa están no cárcere por orde xudicial.

Un luns no que o presidente da Xunta vai reunir ó seu goberno para avaliar os logros e marcar obxectivos