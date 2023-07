13:34

o comisario de pesca non é partidario de empregar fondos públicos pra renovación da flota pesqueir como lle piden os ministros. Ó remate do cumio informa celebrado en Vigo Sinkevicios sinalou que a actuación de debe ser financiad con fondos privados. Sobre o veto á pesca de fondo, anunciou que a finais de mes terán un informe científico que será determinante.

E, segundo conflicto que se desbloque esta semana... agora é o de ambulancias, a suspensión da folga está pendente das asembleas que se van celebrar ó longo da mañá.

Non esquecemos a campaña electoral... Os partidos apuran os tres últimos días pra conseguir o voto pras eleccions do domingo.

O tempo.

Hoxe estaremos nuha situación intermedia, con predominio da influencia anticiclónica e a circulación do nordés. O ceo vai estar máis aberto pola tarde.