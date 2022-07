14:58

Os incendios xa queimaron 16 mil hectáreas en Galicia desde o pasado venres... só o que comezou en Riodolas en Carballeda xa arrasou 6.500 hectáreas. O lume non atopa barreiras nin nos ríos nin nas estradas. Pasou ó Barco e agora a Rubiá e xa ameaza o parque natural da Serra da enciña da lastra.

O presidente do Goberno visita pola tarde a zona.

Non está mellor a situación no Courel....

Os incendios obrigaron a un milleiro de persoas a abandonar as súas vivendas.

As escasas chuvias previstas pra hoxe vanse quedar na metade Oeste, non van chegar a estas zonas tn afectadas polo lume.