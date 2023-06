14:52

Hoxe remata o prazo pra presentación das lilstas cos candidatos para as eleccións xerais para que xa quedan pouco máis dun mes. As principais formacións xa teñen todo decidido. Pero este luns é o de inicio do traballo para os novos goberno municipais. Moitos aínda sen acabar de configurar.. E no que aínda seguimos pendentes de Ourense porque a reelección de Gonzalo Pérez Jácome traladou a crise ó Partido Popular... o seu candidato á alcaldía, Manuel Cabezas, deixou ver tra-lo pleno que vai presentar a súa renuncia..

O tempo. As baixas presións localizadas sobre illas Británicas, aínda achegarán inestabilidade e aire húmido procedente do Atlántico.