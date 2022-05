14:51

Xa hai confirmación oficial... o rei emérito regresa hoxe a Sanxenxo de onde partiu hai dous anos cando a fiscalía lle abriu unha investigación polos seus negocios no estranxeiro. Don Juan Carlos estará esta fin de semana nesta localidade pontevedresa: unha visita positiva para o PP... A oposición non a vé con bos ollos e critica ó presidente da Xunta por dicir que pon a Galicia no mapa.

Polo demais hoxe temos que lamentar morte do escritor vigués Domingo Villar ós 51 anos.

o tempo. Recuperamos a estabiliade atmosférica e van subir as temperaturas máximas.