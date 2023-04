14:55

Dúas protestas chaman hoxe a nosa atención...a dos productores de carne de vacún en Lugo, que prolongan a presenza na cidade pra esixir prezos que lles cubran gastos; e a dos médicos...a folga indefinida entra no seu noveno día, pero Sanidade buscará hoxe un acordo co sindicato convocante que permita a desconvocatoria.

Este mércores o nome propio é o de don Juan Carlos que volve a Sanxenxo: está previsto que chegue a Vigo ó mediodía, aínda que a diferencia do ano pasado a visita lévase con moito máis secretismo.

E un aviso de tráfico no Salnés.

Pechada, na estrada autonómica PO-300, a ponte de Pontearnelas en Vilanova de Arousa por problemas estruturais.

O tempo: Mantense a influencia do anticiclón e hoxe repuntas as máximas, aínda que á noite van aparecer néboas costeiras.