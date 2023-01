14:53

O conselleiro de sanidade convoca para dentro dunha semana os concellos da área de Pontevedra-O Salnés. Faino despois de que alcaldes de representantes do BNG e do PSOE se reuniran para esixir solucións crise en atención primaria. Parécelles ben a reunión pero piden que nela estea o presidente da Xunta.

Os problemas non se limitan a Ponteveddra e hoxe hai unha manifestación na mariña: o problem tamén a falta de médicos.



Cando aínda non se recuperaron tóda-las zonas anegadas polas chuvias do luns e o martes, hoxe agárdanos outro día de precipitacións que serán máis persistentes a partir do mediodía. Iso sí a cota de neve xa subiu ós mil metros e a chuvia axudou a desface-la.