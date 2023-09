14:56

Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo trasladaron este domingo a Santiago o seu debate sobre o pleno de investidura do expresidente galego previsto para a vindeira semana. Unha sesión que Sánchez cualificou de perda de tempo. Un debate entre os dous principais partidos que o BNG teme supoña unha perda de peso de peso de Galicia fronte Cataluña e Euskadi.

e, a partir deste luns estamos pendentes dunha cita en Vigo: o cumio de Nafo que debe establecer os topes de capturas para o vindeiro ano.

Novo falecemento nunha praia. Ocorreu na praia de Coto, en Barreiros (na Mariña). Un practicantes de surf sacaron da auga a un home de 70 anos que puido sufrir unha indisposición. Os sanitarios xa non lograron facer nada por salvarlle a vida. E, un incendio afecta a unha parte do punto limpo do polígono de Caramuxo, en Vigo, no que non había ninguén traballando.

O tempo.

comezamos a semana con máis nubes que claros e chuvascos.