13:37

Fixeron falta quince reunións para que no sector do metal en Pontevedra se alcanzase un preacordo sobre o convenio que agora terá que ser ratificado polos traballadores. De momento, a folga indefinida que ía empezar hoxe foi suspendida.

Protagonismo pesqueiro para Vigo...os ministros de pesca da Unión Europea tiveron ocasión esta mañá de comprobar o pontencial deste porto cunha visita á lonxa.

Na campaña electoral hoxe destaca a presencia en Galicia do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero