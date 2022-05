14:56

Boas noticias para mariscadaoras ou redeiras. A lei de pesca sostible contempla coeficientes reductores que permiten que poidan adiantar a súa xubilación. O Consello de ministros aprobou este martes o proxecto de lei que agora inicia a súa tramitación parlamentaria.

A reunión semanal do executivo central tamén deixou novidades para o sector lácteo. Agora poderan revisarse os contratos coas industrias se as granxas teñen que soportar incrementos importantes nos custes de producción.

E non esquecemos o 17 de maio que nos deixou reinvindicacións sobre o galego e a homenaxe en Valdeorras o poeta Florencio Delgado.

O tempo. xornada de transición na que as altas presións irán entrando pouco a pouco.