14:49

Xa hai poucos sectores os que non cheguen os efectos da folga de transportes... e tamén o notan os consumidores, no desabastecemento e tamén nos prezos.

Aínda que a repercusión é maior no sector primario, porque traballa con productos perecedeiros, agora o paro tamen se nota na construcción, na conserva ou en empresas embotelladoras...

E hoxe lembramos os mariñeiros do Villa de Pitanxo. Pola tarde vaise celebrar en Marín un funeral colectivo que estará presidido polos Reis.

O tempo. Volve dominar o anticiclon.