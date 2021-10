14:58

Nin 24 horas durou a fuga do presunto autor do asasinato dunha muller na madrugada do xoves na Coruña. O home, que xa tiña antecedentes por violencia de xénero, foi arrestado onte á noite en Madrid. Os veciños da víctima mostraron onte, nunha concentración no Birloque, a súa repulsa por este acto violento.

Sobre a pandemia... reábrese a vacinación sen cita e sanidade vai intentar chegar a tódolos que aínda non se inmunizaron.

O número de enfermos segue baixando e tamén os hospitalizados con coronavirus.

Deportes: nova oportuidade para o Celta para sumar o seu primeiro triunfo. Ás nove recibe ó Cádiz.

O tempo: este venres volven as chuvias.