14:55

Cae outro tramo do viaducto do Castro na subida a Pedrafita o que seguro vai facer que que o ministerio repense os plans que tiña para esta infraestructura. Agora a reparación xa non parece solución... cada vez hai máis preguntas sobre a calidade da construcción.... o alcalde de Pedrafita fala de chapuza. O certo é que esta localidade semella que vai ter que soportar o tráfico que antes pasaba pola autovía durante bastante tempo.

E, sobre o Albacora, a morte dos dous tripulantes galegos atribúese agora a inahalación de amoniaco. Unha delegación da empresa desprazouse as Seychelles para axilizar a repatriacion dos corpos

O tempo estará aínda marcado polo embolsamento de aire frío en capas altas da atmosfera, que mantén a inestabilidade.