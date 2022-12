14:55

A Xunta avanza no seu obxectivo para asumir as competencias sobre a actividade na costa. Acusa ó Goberno de provocar inseguridade xurídica e aproba un anteproxecto de lei que prevé aprobar o vindeiro ano.

Sanidade.. ábre un novo conflicto no Clínico de Santiago relacionado coa cobertura de gardas no hospital comarcal do Barbanza.

E, a aparición de novas manchas de fuel obriga a pechar varios poligonos bateeiros no Grove.

O tempo.

Hoxe quedamos na influencia das altas presións situadas ao noroeste de Galicia.

A xornada empeza con máis nubes e neboas pero vai ir abrindo ata quedar o ceo despexado en boa parte de Galicia.