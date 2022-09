14:49

O sector pesqueiro está en pé de guerra: a comisión europea prohibe a pesca de fondo en 87 áreas, moitas de gran interés para a flota galega. A patronal Cepesca anuncia que estuda o inicio de accións legais contra unha medida que entrará en vigor 20 días despos da súa publicación no diario oficial da Unión europea.

E temos que dar conta doutro accidente con maquinaria agrícola. Un home de 51 anos faleceu en Vila de cruces o envorca-lo tractor.

O tempo

Recuperamos a influencia anticiclónica, co avance do día o ceo xa vai quedar pouco nubrado ou despexado e as temperaturas máximas van volver pasar dos 30 graos en puntos do sur.

A noite algo máis fría. Vexamos como empeza o día nas principais cidades.