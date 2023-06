14:56

Mañá constitúense as novas corporacións municipais, excepto as dunha ducia de concellos con diversas incidencias no escrutinio. A primeira a de Sober... o pleno está convocado pra esta próxima medianoite.

Nunha vintena de concellos aínda non saben quen vai ser o alcalde. Entreles está o de Ourense... agora mesmo todo parece indicar que será elexido alcalde o candidato da lista máis votada: neste caso Gonzalo Pérez Jácome continuaría co bastó de mando.

Sobre Ourense, Alfonso Rueda desvelou que Baltar non só renuncia á presidencia da Deputación senón que tampouco continusrá á fronte do PP na provincia despois do próximo congreso.



O tempo. Continúa a influencia do anticiclón, pero a entrada de aire frío nas capas altas traerá de novo algo de inestabilidade