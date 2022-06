14:55

A pesca cóbrase dus novas víctimas. Nesta ocasión foi unha explosión o que provocou a morte de dous tripulantes do atuneiro Albacora catro, cando se atopaba en porto, nas Seychelles. O barco é agora propiedade dunha empresa de Vigo.

Non cede a presión contra o nrcotráfico. terceira operación da garda civil no salnés. E, os médicos ven insuficentes os incentivos propostos por sanidade para palar a falta de profesionais



O tempo. Mantense a inestabilidade con chuvascos treboentos pola tarde.