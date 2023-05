14:59

Hoxe está previsto que se peche o contrato coa empresa viguesa elexida pra buscar os restos do Villa de Pitanxo. As familias dos mariñeiros falecidos vanse reunir este martes co delegado do goberno.

O sector agrogandeiro galego séntese discriminado nas axudas establecidas polo goberno para facer fronte ós efectos da seca.

É martes, quinto día de campaña electoral.

Deportes. Os malos resultados e a presión dos afeccionados fixo que o Deportivo destituira ó adestrador, Óscar Cano