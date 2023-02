14:57

Poucos días despois de que o Supremo dera por boa a prórroga para que ENCE continúe no seu eprezamento ó carón da ría de Pontevedra, a comisión europea inicia un procedemento de infracción a expaña... sinala que as concesións existentes por un período de ata 75 anos sen xustificacións son contrarias ás normas da Unión Europea.

E hoxe protagonista Manuel Fernández de Sousa, o Supremo rebaixalle dous anos a condena pola creba de Pescanova. Agora intentará evita o ingreso en prisión.

E, en Lugo, este xoves hai convocada unha concentración pola posta en liberdade do chamado violador do portal.

O tempo. Todo igual...segue mandando o anticiclón... o mediodía nas rías baixas volveranse a alcanzar os 20 graos.