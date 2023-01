14:52

A situación económica non ofrece sinais de recuperación. É o que estima o decano da facultade de económicas de Santiago. Xoan Ramón Doldán reclama compensacións para Galicia como comunidde excedendaria na xeración de enerxía e avisa do impacto que tería a instación de parques eólicos no mar.

Co apagados das luces xa podemos dicir que rematou o nadal tamén en Vigo.

As estradas deixanos un accidente mortala este domingo. Un veciño de A Laracha perdeu a vida tras caer co seu coche ó río no lugar de Lexas.

Deportes. en Fútbol, derrota do Lugo en Miranda e triunfo do Obradoiro na liga ACB

o tempo.

Unha nova fronte traenos avisos por vento, chuvia e, no mar alerta laranxa por mar do fondo do noroeste ondas de 5 a 7 metros e vento forza 7 a 9. Eso antes de que volva o frío e a neve a partir de mañá.