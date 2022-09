14:51

O plan de reunións do presidente da Xunta cos alcaldes non é do agrado dalgúns rexedores. Non lles pareceu ben que lles dera un calendario pechado... e menos que as xuntanzas se vaian celebrar nas respectivas delegacións territoriais. O caso de Vigo é significativo... porque a delegd territorial que estará na reunión vai ser a candidata do PP a alcaldía. O alcalde Abel Caballero aínda non confirmou a súa asistencia.

O tempo

xornada de transición ata quedar de novo baixo a influencia anticiclónica, pero aínda pode caer algún chuvasco.